رومانيا تستدعي سفير إيران بسبب حادثة السفينة الإسرائيلية

استدعت رومانيا السفير الإيراني لديها على خلفية مقتل مواطن روماني في هجوم على سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي قبالة سواحل عمان، ترفض طهران اتهام عدد من الدول لها بالوقوف وراءه.

القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للخارجية الرومانية إنه "تم استدعاء سفير جمهورية إيران الإسلامية في بوخارست على وجه السرعة إلى وزارة الخارجية الرومانية في ضوء المعطيات التي قدمها شركاء رومانيا الدوليون بشأن حقيقة أن الهجوم كان متعمدًا وبتنسيق من إيران".

وطلبت الخارجية "توضيحات من قبل السلطات الإيرانية دون تأخير"، مؤكدة أنها "تحتفظ بالحق في التصرف وفقًا لذلك".

من جانبها، اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأحد، إيران بأنها تقف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط تديرها شركة إسرائيلية قبالة ساحل عُمان في بحر العرب، متوعدة بالرد المناسب على طهران على خلفية هذا الحادث.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان حول الهجوم على الناقلة الإسرائيلية، "نحن على ثقة من أن إيران نفذت هذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخصين بريئين، باستخدام طائرات مسيرة مفخخة، وهي قدرة مميتة تستخدمها بشكل متزايد في جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف بلينكن: "نحن نعمل مع شركائنا للنظر في خطواتنا التالية والتشاور مع الحكومات داخل المنطقة وخارجها بشأن الرد المناسب، والذي سيكون وشيكا".

وتابع: "لا يوجد مبرر لهذا الهجوم الذي يعد نمطا من الهجمات والسلوك العدواني"، مؤكدا "تهدد هذه الأعمال حرية الملاحة عبر هذا الممر المائي الحيوي والنقل البحري والتجارة الدولية وحياة الأشخاص على السفن العابرة".

وتعرضت سفينة "ميرسر ستريت" التابعة لشركة الشحن "زودياك" التي تديرها عائلة عوفر الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان، أسفر عن مقتل إثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني.