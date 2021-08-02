أفيخاي أدرعي ينشر صورا تصلح "لخلفيات الهواتف"

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، صورا قال إنها تصلح لأن تكون خلفيات للهواتف والحواسيب.

جاء ذلك في تغريدة جديدة نشرها أدرعي حيث عرض صورا لمقاتلات ومروحيات إسرائيلية، وأرفقها بتعليق قال فيه: "تبحثون عن خلفيات جميلة لهواتفكم، حواسيبكم؟ نحن اخترنا لكم صورًا لن تجدوا أفخم منها ،اختاروا واحدة وشاركونا بها لأن خياركم يقول الكثير عن شخصيتكم".

تبحثون عن خلفيات جميلة لهواتفكم 📱 حواسيبكم💻؟

نحن اخترنا لكم صورًا لن تجدوا أفخم منها 😉

اختاروا واحدة وشاركونا بها لأن خياركم يقول الكثير عن شخصيتكم pic.twitter.com/epptUTIFVZ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 2, 2021

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، للمرة الأولى بدء مناورات جوية بالطائرات المسيرة، تستمر لمدة أسبوعين في القاعدة الجوية "بالماخييم" جنوبي تل أبيب، بمشاركة من الولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا، وألمانيا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، إنه "بدأ اليوم تمرينا دوليا للمسيرات، هو الأول من نوعه بقيادة سلاح الجو الإسرائيلي، يحمل اسم "الحماة الزرق"، وسيستمر لمدة أسبوعين بمشاركة كل من الولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا وبريطانيا".

​وأضاف أنه "سيتم في إطاره تفعيل مسيرات إسرائيلية من قبل الفرق الأجنبية المشاركة والتدرب على كيفية التعامل مع سيناريوهات متعددة من بينها تقديم الدعم للقوات البرية الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية والتعاون مع القوات الجوية المختلفة".