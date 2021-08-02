الصين تسلم 350 مليون جرعة من لقاحات "كوفيد-19" لشركاء الحزام والطريق

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن الصين أرسلت 350 مليون جرعة من اللقاحات إلى الرعاة المشاركين في مبادرة شراكة الحزام والطريق بشأن التعاون في لقاحات (كوفيد-19).

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي إن عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ترأس مؤتمر آسيا-الباسيفيك رفيع المستوى بشأن تعاون الحزام والطريق في يونيو هذا العام، بحسب ما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية.

وخلال الاجتماع، أطلقت الصين و28 دولة مبادرة شراكة الحزام والطريق بشأن التعاون في لقاحات (كوفيد-19)، ودعا إلى تعاون أقوى في مساعدات اللقاحات وتصديرها، وإنتاجها المشترك.

وأضاف المتحدث أن: "الصين تطبق المبادرة بشكل فعال، وتوصلت إلى اتفاقات تعاون مع الرعاة المشاركين بشأن إجمالي 775 مليون جرعة من اللقاحات، من بينها في شكل مركزات، وتم تسليم 350 مليون جرعة منها".

وقال المتحدث إن شركات صينية بدأت عملية إنتاج مشترك مع أربعة رعاة، وتناقش الإنتاج المشترك مع دول أخرى مهتمة.

وأضاف أن الصين مستعدة للمضي قدما في هذه الجهود مع شركاء الحزام والطريق، لدعم التوزيع العادل للقاحات في أنحاء العالم، وتعزيز إتاحة اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها في دول الحزام والطريق والدول النامية الأخرى.