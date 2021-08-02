مسؤول بيلاروسي يعلق على انشقاق لاعبة: "لا داعي لإذلال وطنك من أجل جنسية أجنبية"

انتقد رئيس صندوق حماية القيم الوطنية في بيلاروسيا مكسيم شوغالي تصرف لاعبة المنتخب الوطني الأولمبي في بلاده العداءة كريستينا تيمانوفسكايا، والذي هاجمت فيه مسؤولين رياضيين في بلادها.

وقال شوغالي في مقابلة مع "ريا فان" إنه:

"إذا قرر شخص السعي للحصول على جنسية دولة أخرى، فلا ينبغي له إذلال وطنه الحقيقي".

وقالت العداءة البيلاروسية كريستينا تيمانوفسكايا، والتي بسببها قرر طاقم تدريب منتخب بيلاروسيا الوطني العودة إلى الوطن من الألعاب الأولمبية في طوكيو، إنها "في مكان آمن".

في 2 أغسطس/آب، كان من المفترض أن تخوض العداءة سباق مسافة 200 متر، لكنها قامت قبل يوم بتسجيل رسالة فيديو انتقدت فيها المسؤولين الرياضيين في بيلاروسيا لقرارهم إرسالها إلى مسابقة أخرى (سباق التتابع)، لم تكن مستعدة لها.

ستصل العداءة البيلاروسية كريستينا تيمانوفسكايا إلى بولندا هذا الأسبوع، حسبما قال أناتولي كوتوف، عضو الإدارة الشعبية المناهضة في بيلاروسيا، والأمين العام السابق للجنة الوطنية للنفط.

وأشار إلى أن تيمانوفسكايا قد "ذكرت أنها اختارت بولندا من بين كل ما عُرض عليها لأنها أقرب إلى الوطن الأم".