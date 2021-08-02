إيران... استدعاء القائم بأعمال السفارة البريطانية بعد اتهامات استهداف السفينة الإسرائيلية

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، القائم بأعمال السفارة البريطانية، على خلفية اتهامات لندن لطهران باستهداف ناقلة نفط إسرائيلية في خليج عمان.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" أبلغت الخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفارة البريطانية في طهران، أسفها إزاء الاتهامات التي ساقها وزير الخارجية البريطاني، بشان ضلوع طهران في استهداف ناقلة نفط إسرائيلية في بحر عمان.

وأوضحت الوكالة أن رئيس الدائرة الثالثة لشؤون أوروبا الغربية في وزارة الخارجية الإيرانية، استدعى اليوم الاثنين، القائم بأعمال السفارة البريطانية في طهران لغياب السفير البريطاني، وأعرب خلال اللقاء "عن أسفه إزاء الاتهام الباطل لوزير الخارجية البريطاني، مؤكدا أن هذه التصريحات المتسرعة والمتناقضة وغير الموثقة مرفوضة ومدانة بشدة".

وأكد رئيس الدائرة خلال اللقاء أن "هذا الاتهام البريطاني المتسرع ليس الأول ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدون أدلة بل على العكس اتهم هذا البلد في السابق إيران بأفعال لم يتم إثباتها قط، وحتى الآن لم يتم تقديم أي وثيقة لتأكيدها".

وأكد المسؤول بالخارجية الإيرانية على أن "إيران لطالما اعتبرت الخليج الفارسي ممرا مائيا آمنا لعبور السفن بشكل آمن وبذلت الجهود لإرساء وتعزيز الأمن فيه".

وأشار إلى أن "مصدر عدم الاستقرار في الخليج الفارسي ليس إيران بل تواجد السفن والقوات العسكرية الأجنبية".

وحذر رئيس الدائرة الثالثة لشؤون أوروبا الغربية في وزارة الخارجية الايرانية من "أي مغامرة للكيان الصهيوني أو الاخرين"، معتبرا أن "السياسة الحاسمة للجمهورية الإسلامية هي الدفاع عن النفس والرد بحزم وبالوقت المناسب على أي مغامرة".

ونقلت الوكالة الإيرانية "تعهد القائم بالأعمال البريطاني بأن ينقل احتجاج إيران إلى لندن في أسرع وقت ممكن".

وجاء قرار الخارجية الإيرانية اليوم، بعد ساعات من استدعاء الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين، السفير الإيراني لديها بعد أن اتهمت لندن، طهران بأنها تقف وراء الهجوم على سفينة تديرها شركة إسرائيلية قبالة ساحل عُمان في بحر العرب، حيث راح ضحية الحادث مواطنين أحدهما بريطاني.

وبحسب بيان للخارجية البريطانية، نُشر على موقع الحكومة اليوم "تم استدعاء السفير الإيراني لدى المملكة المتحدة، محسن بهاروند، اليوم إلى مقر وزارة الخارجية من قبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، ردًا على الهجوم غير القانوني الذي وقع على سفينة ميرسر ستريت في 29 يوليو/تموز قرب سواحل عُمان والذي قتل فيه مواطن بريطاني ومواطن روماني".

وأكد كليفرلي خلال اللقاء أنه "يجب على إيران أن توقف فوراً الأعمال التي تهدد السلم والأمن الدوليين"، مشددا "كما يجب السماح للسفن الإبحار بحرية تامة وفقاً للقانون الدولي".