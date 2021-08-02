خامنئي يطلب من روحاني دراسة اقتراح وزير الصحة حول الإغلاق الكلي في إيران

أوعز المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، اليوم الاثنين، للرئيس حسن روحاني بدراسة اقتراح وزير الصحة سعيد نمكي، حول فرض الإغلاق لمدة أسبوعين في اللجنة الوطنية لمكافحة "كورونا".

ووجه خامنئي، برقية إلى روحاني، قائلا: "بالنظر إلى تحذير وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي ومقترح الإغلاق لمدة أسبوعين بسبب تفشي جائحة كورونا ينبغي دراسة هذا الموضوع في اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا واتخاذ أية خطوة مطلوبة بهذا الشأن"، وذلك حسب " وكالة فارس " الإيرانية.

وكان وزیر الصحة الإيراني سعيد نمكي، وجه رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي طلب فيها مساعدته لمواجهة الموجة الخامسة من تفشي كورونا في البلاد.

وشرح نمكي في الرسالة خطورة الوضع الحالي والإرهاق الذي تواجهه الكوادر الطبية، وقال: "ربما من خلال حجر صحي كامل يستمر لأسبوعين نستطيع التغلب على هذه الموجة وذلك من خلال الإصرار على تطبيق الإرشادات الصحية ومعاقبة من ينتهك القوانين بمساعدة من القوات الأمنية".

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سیما سادات لاري، في وقت سابق اليوم، أن عدد الإصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ ملیون و466 ألفا و435 شخصا. وبوفاة 57 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في إیران 58 ألفا و469 شخصا.