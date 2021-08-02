رئيس وزراء بريطانيا: يجب على إيران مواجهة عواقب الهجوم "الشائن" على السفينة الإسرائيلية

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أنه يجب على إيران مواجهة عواقب هجومها "الشائن" على ناقلة نفط تديرها إسرائيل قبالة سواحل سلطنة عمان.

وقال جونسون للصحفيين: "يجب على إيران أن تواجه عواقب ما فعلته، لقد كان من الواضح أن هذا هجوم غير مقبول وشائن على الشحن التجاري"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف: "لقد توفي مواطن بريطاني، ومن الضروري للغاية أن تحترم إيران وكل دولة أخرى حرية الملاحة في جميع أنحاء العالم، وستواصل المملكة المتحدة الإصرار على هذا".

Boris Johnson calls attack on tanker off the coast of Oman which killed two people an “unacceptable and outrageous attack on commercial shipping”



“I think that Iran should face up to the consequences of what they’ve done," says the prime ministerhttps://t.co/AUNcg0Q2Ry pic.twitter.com/PziL9Do9IZ — BBC Politics (@BBCPolitics) August 2, 2021

​وتأتي تصريحات رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، بعدما استدعت بلاده، اليوم الاثنين، السفير الإيراني لديها بعد أن اتهمت لندن، طهران بأنها تقف وراء الهجوم على سفينة تديرها شركة إسرائيلية قبالة ساحل عُمان في بحر العرب، حيث راح ضحية الحادث مواطنين أحدهما بريطاني.

وبحسب بيان للخارجية البريطانية، نُشر على موقع الحكومة اليوم "تم استدعاء السفير الإيراني لدى المملكة المتحدة، محسن بهاروند، اليوم إلى مقر وزارة الخارجية من قبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، ردًا على الهجوم غير القانوني الذي وقع على سفينة ميرسر ستريت في 29 يوليو/تموز قرب سواحل عُمان والذي قتل فيه مواطن بريطاني ومواطن روماني".

وأكد كليفرلي خلال اللقاء أنه "يجب على إيران أن توقف فوراً الأعمال التي تهدد السلم والأمن الدوليين"، مشددا "كما يجب السماح للسفن الإبحار بحرية تامة وفقاً للقانون الدولي".

وتعرضت سفينة "ميرسر ستريت" التابعة لشركة الشحن "زودياك" التي تديرها عائلة عوفر الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان، أسفر عن مقتل إثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني.

واتهمت إسرائيل إيران صراحة بالوقوف خلف الهجوم، وقال لابيد في تغريدة بحسابه على "تويتر": "إيران ليست فقط مشكلة إسرائيلية، بل مُصدر للإرهاب، والدمار وعدم الاستقرار الذي يضر بنا جميعا. لا يجب السكوت أبدا أمام الإرهاب الإيراني الذي يستهدف حرية الملاحة".