مسؤول أمريكي: سوف نستقبل الأفغان الذين عملوا لصالح الولايات المتحدة

أعلن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الأفغان الذين عملوا لصالح الولايات المتحدة ودول أخرى، سيتمكنون من الهجرة إلى الولايات المتحدة في إطار برنامج استقبال اللاجئين.

واشنطن– سبوتنيك. وقال المسؤول الأمريكي للصحفيين: "ستعلن وزارة الخارجية اليوم عن أولويات... برنامج استقبال اللاجئين لبعض مواطني أفغانستان وأعضاء عائلاتهم".

وأضاف المسؤول الأمريكي: "آلاف الأفغان وأقاربهم في خطر بسبب علاقاتهم مع الولايات المتحدة ولا يتمكنون من المشاركة في برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة، إما بسبب أنهم لم ينشغلوا بأعمال معينة، أو لأنهم لا يستوفون المعايير من حيث وقت وطبيعة الخدمة".

وستشمل الفئات الجديدة الأشخاص الذين عملوا مع العسكريين الأمريكيين أو الفرقة الدولية، التي عملت في إطار عملية "العزم الثابت" أو المشاريع والبرامج الممولة من قبل الولايات المتحدة من عمل في المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الأميركية.

هذا وسيطر مسلحو "طالبان" (الحركة المحظورة في روسيا)، في غضون ثلاثة أشهر، على عدد كبير من المناطق الريفية الشاسعة، بعد أن خاضوا مواجهات مع قوات الجيش الأفغاني.

كما سيطرت "طالبان" على العديد من المناطق في ضواحي مدينة هرات، بالإضافة إلى معبرين حدوديين في الولاية (هرات) الواقعة على الحدود مع إيران وتركمانستان، فيما تواصل تقدمها في كل أنحاء البلاد.

ويأتي ذلك فيما تتعثر المفاوضات، بين الحكومة و"طالبان" حول وقف إطلاق النار وإحلال السلام، والتي انطلقت أوائل العام الماضي.