أمريكا... نواب جمهوريون ينشرون نتائج التحقيق في أصل فيروس كورونا

حقق نواب جمهوريون من مجلس النواب الأمريكي في أسباب ظهور فيروس كورونا، وخلصوا إلى أنه نشأ في مختبر في مدينة ووهان الصينية، وفقًا لتقارير نشرتها وسائل إعلام غربية.

وبحسب موقع "ذا هيل"، يستند التقرير الذي اعتمده النواب إلى بيانات من مصادر مفتوحة و"أدلة ظرفية".

ونشر العضو الجمهوري البارز في لجنة الشؤون الخارجية مايكل ماكول، الجزء الثالث من تحقيق يتناول أصل فيروس كورونا ، حيث يقول:

"بينما نواصل التحقيق في أسباب وباء كوفيد 19"، أعتقد أن الوقت قد حان لاستبعاد سوق المأكولات البحرية تمامًا كمصدر لتفشي المرض. حقيقة إن جميع الطرق تؤدي إلى معهد ووهان الصيني لعلم الفيروسات".

من جهته يقول سيرغي تسيكوف، عضو اللجنة الدولية لمجلس الفيدرالية في روسيا، إنه بالنظر إلى مسار الإصابة بالفيروس التاجي، وانتشاره في العالم، لا يمكن استبعاد إمكانية أن يكون أصل الفيروس من صنع الإنسان.

وصرح النائب في مجلس الدوما غينادي أونيشينكو: "تحتاج إلى الحصول على جميع المواد المصدرية من أجل إثبات أصل وتسريب فيروس كورونا من المختبر في ووهان، واستند أعضاء جمهوريون من مجلس النواب الأمريكي في التحقيق إلى أدلة غير مباشرة، ولا يمكن أن يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة من الناحية القانونية".