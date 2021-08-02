فرنسا باتت على مقربة من تحقيق "مناعة القطيع" ضد كورونا

قال آلان فيشر، منسق التطعيم في فرنسا، اليوم الاثنين، إن مواطني بلاده قد يحققون مناعة قطيع ضد "كوفيد 19" بحلول الخريف عندما يكتمل تطعيم 90% من السكان ضد الفيروس المسبب للمرض.

باريس- سبوتنيك. وتعليقا على شروط تكوين مناعة القطيع في فرنسا، قال فيشر لإذاعة "آر تي إل": "من الضروري تطعيم 90% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما، لذلك، ما زلنا بحاجة إلى بذل جهود، لكن التطعيم يسير بسرعة".

ولدى سؤاله عن موعد الوصول إلى هذا الرقم، قال الخبير إنه "من المحتمل أن يكون في أوائل الخريف".

حتى الآن، تلقى أكثر من نصف السكان الفرنسيين، أو ما نسبته 52.5% منهم، جرعتين من اللقاحات المضادة للمرض، وفقا لأحدث البيانات التي قدمتها وزارة الصحة.