إيران تستدعي سفير رومانيا على خلفية اتهامها بالهجوم على سفينة إسرائيلية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، استدعاء سفير رومانيا لدى طهران على خلفية اتهامها بالوقوف وراء الهجوم على سفينة إسرائيلية في خليج عمان.

ونقل التليفزيون الإيراني عن مساعد وزير الخارجية والمدير العام لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا الشرقية قوله، "إن بيان وزارة الخارجية الرومانية والاتهامات الكاذبة ضد إيران غير شرعية وغير مقبولة"، مطالبا السفير الروماني بنقل استياء واحتجاج طهران الشديد إلى كبار المسؤولين في بوخارست.

من جانبه، تعهد السفير الروماني خلال اللقاء بأنه سينقل القضايا المطروحة واحتجاج طهران إلى حكومة بوخارست فورا.

واستدعت رومانيا، في وقت سابق اليوم، السفير الإيراني لديها على خلفية مقتل مواطن روماني في هجوم على سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي قبالة سواحل عمان.

وقال بيان للخارجية الرومانية إنه "تم استدعاء سفير جمهورية إيران الإسلامية في بوخارست على وجه السرعة إلى وزارة الخارجية الرومانية في ضوء المعطيات التي قدمها شركاء رومانيا الدوليون بشأن حقيقة أن الهجوم كان متعمدًا وبتنسيق من إيران". وطلبت الخارجية "توضيحات من قبل السلطات الإيرانية دون تأخير"، مؤكدة أنها "تحتفظ بالحق في التصرف وفقًا لذلك".

وتعرضت سفينة "ميرسر ستريت" التابعة لشركة الشحن "زودياك" التي تديرها عائلة عوفر الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان، أسفر عن مقتل إثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني.

واتهمت إسرائيل إيران صراحة بالوقوف خلف الهجوم، وقال لابيد في تغريدة بحسابه على "تويتر": "إيران ليست فقط مشكلة إسرائيلية، بل مُصدر للإرهاب، والدمار وعدم الاستقرار الذي يضر بنا جميعا. لا يجب السكوت أبدا أمام الإرهاب الإيراني الذي يستهدف حرية الملاحة".

واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن "الهجوم الإيراني على سفينة تديرها شركة إسرائيلية في بحر العرب يعد تطورا خطيرا"، داعيا في الوقت ذاته إلى التحرك بشكل عاجل للرد على إيران.

من جهته، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة اتهامات وزيري الخارجية البريطاني والأمريكي لبلادها بأنها تقف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط بـ"التصريحات الفارغة"، مؤكدا أن بلاده "سترد على الفور بقوة وحزم على أي مغامرة محتملة".