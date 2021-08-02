واشنطن: نتواصل مع أطراف دولية للرد الجماعي على إيران

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، أن بلاده تقوم حاليا بالتنسيق الوثيق مع المملكة المتحدة وإسرائيل ورومانيا، للرد الجماعي بشأن هجوم إيران على السفينة التجارية "ميرسر ستريت".

موسكو - سبوتنيك. وقال بلينكن للصحفيين: "نحن على اتصال وثيق مع المملكة المتحدة وإسرائيل ورومانيا ودول أخرى. وسيكون هناك رد جماعي".

وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في هجوم طائرات بدون طيار على سفينة تجارية في بحر العرب، وراح ضحية الهجوم شخصان.

وأفادت مجموعة عسكرية بريطانية، الخميس الماضي، بأن سفينة تعرضت إلى هجوم قبالة سواحل عمان في بحر العرب.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن السفينة، التي تم استهدافها في بحر العرب، هي سفينة تجارية يملكها رجل أعمال إسرائيلي.

كما أعلنت "زودياك ماريتايم"، الشركة المشغلة للسفينة، مصرع اثنين من طاقمها في الهجوم، وهما بريطاني وروماني.

وتصاعدت حدة التوتر في منطقة الخليج، منذ إرسال الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية، العام قبل الماضي، على خلفية وقوع هجوم استهدف ناقلتي نفط في بحر عُمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أميركية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز؛ وهي الحوادث التي اتهمت إيران بتدبيرها.

كما دعت واشنطن إلى تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة الدولية في مياه الخليج ومضيق هرمز؛ وهو المقترح الذي رفضته طهران في عدة مناسبات.

وأكدت إيران، أن تأمين الملاحة في الخليج مسؤوليتها، ومسؤولية دول المنطقة، وأن وجود قوات أجنبية في المنطقة سيزيد من التوتر وعدم الاستقرار.