تركيا تواصل مكافحة حرائق الغابات لليوم الـ 6 على التوالي… فيديو

ذكرت ذلك إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته، يواجهان انتقادات بسبب عدم الاستعداد لهذه الكارثة.
"Nothing green left, all gone, all gone."— DW News (@dwnews) August 2, 2021
Firefighters in Turkey continue to battle the raging wildfires that have killed eight people and forced thousands to evacuate. pic.twitter.com/23KtWqVs2Q
وأعلن الاتحاد الأوروبي إرسال 3 طائرات إطفاء لدعم جهود تركيا في إطفاء الحرائق المشتعلة في عدة ولايات جنوبي البلاد، منذو الأربعاء الماضي.
وبينما أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لجهود تركيا في مكافحة الحرائق، أثنى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على الدعم الأوروبي.
DW News @dwnews— DW News (@dwnews) August 2, 2021
The EU has announced it's sending three air tankers to Turkey to combat forest fires, saying it "stands in full solidarity with Turkey at this very difficult time."https://t.co/0deCPqrTQk
وتنتمي الطائرات التي أرسلها الاتحاد الأوروبي إلى كرواتيا، التي أرسلت طائرة واحدة، إضافة إلى طائرتين من إسبانيا.
وستعمل الطائرات جنبا إلى جنب مع فرق الإطفاء الروسية والإيرانية والأذربيجانية، التي تدعم تركيا في تلك الأزمة.
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