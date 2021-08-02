السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام يعلن إصابته بكورونا رغم حصوله على اللقاح

أعلن السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، إصابته بفيروس كورونا المستجد، رغم حصوله على التطعيم المضادة للفيروس منذ عام 2020، لكنه أشار إلى أن أعراض الإصابة ليست حادة.

ذكر ذلك موقع "أكسيوس" الأمريكي، مشيرا إلى أن اختبار الكشف عن كورونا، الذي أجراه غراهام، اليوم الاثنين، كشف إصابته بالفيروس.

JUST IN: Lindsey Graham tests positive for COVID-19 https://t.co/0vAcwm9MQg — Axios (@axios) August 2, 2021

ولفت الموقع إلى قول السيناتور الجمهوري المخضرم، إن حصوله على اللقاح ساهم في التخفيف من الأعراض المصاحبة للإصابة بالفيروس.

وقال غراهام: "لولا ذلك لكانت الأعراض المصاحبة للإصابة بالفيروس أكثر حدة".

ووصف ليندسي غراهام، الأعراض التي يعاني منها بأنها متوسطة، لكنه أكد أنه سيدأ عزل نفسي لمدة 10 أيام.

ولفت الموقع إلى أن نسبة من تثبت إصابتهم بكورونا بعد الحصول على اللقاحات لا تتجاوز 0.1 في المئة، مشيرا إلى أن الأعراض التي يعانون منها تكون أقل حدة من غير الحاصلين على اللقاحات.

ويحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من السلالة الجديدة من فيروس كورونا المعروفة باسم "دلتا"، مؤكدا على أهمية الحصول على اللقاحات لتقليل نسبة الإصابة بالمرض.