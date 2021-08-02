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    رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيسي

    إيران ترد على حضور وفد من السعودية اليمين الدستورية للرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي

    © AFP 2021 / ATTA KENARE
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    كشفت الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الإيراني، اليوم الاثنين، تفاصيل مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي.

    © REUTERS / WANA NEWS AGENCY
    طهران: لا نستطيع تأكيد حضور مندوب سعودي مراسم تنصيب رئيسي
    وقال المتحدث باسم الهيئة نظام الدين موسوي، إن "115 مسؤولا رسميا من 73 دولة في العالم أعلنوا استعدادهم لغاية الآن للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب"، مشيرا إلى حضور 10 رؤساء دول و20 رئيسا للبرلمان و11 وزيرا للخارجية و10 وزراء آخرين ومندوبي رؤساء حكومات ونواب رؤساء برلمانات، وذلك حسب "وكالة تسنيم" الإيرانية.

    وتابع: "سيشارك مسؤولو 11 منظمة دولية وإقليمية، ومندوب أمين عام منظمة الأمم المتحدة ورئيس أوبك ومسؤولين من IPU، الاتحاد الأوروبي، أوراسيا، اتحاد برلمانات الدول الإسلامية والآسيوية، منظمة أيكو، سيكا، D8".

    وردا على سؤال إن كان وفد من السعودية سيشارك في مراسم أداء اليمين أم لا قال: إن "التفاصيل المتعلقة بحضور الضيوف الأجانب ليست محسومة لغاية الآن وسنعلن عنها بصورة أدق خلال الأيام القادمة".

    وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قالت إنها لا تستطيع تأكيد صحة تقارير تحدثت عن حضور مندوب من السعودية مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

    وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده، لا يمكن تأكيد التقارير حول تواجد مندوب من السعودية في قائمة حضور مراسم قسم الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي.

    وقبل أيام، أفادت صحيفة "اعتماد" الإيرانية بأن السعودية قد ترسل ممثلا لها للمشاركة في حفل أداء القسم للرئيس الإيراني المنتخب. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله: "المملكة العربية ‎السعودية قد ترسل ممثلا لها للمشاركة في حفل أداء القسم للرئيس المنتخب إبراهيم ‎رئيسي ويتم استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد ذلك".

    وأضاف المصدر: "المباحثات لاستئناف العلاقات وتهدئة التوتر مستمرة بين طهران والرياض وهذا الموضوع قد يكون على جدول أعمال رئيس وزراء العراق خلال زيارته إلى ‎واشنطن"، متابعا أن "إعادة فتح السفارتين الإيرانية والسعودية سيكون في المستقبل القريب".

    كانت العلاقات بين الرياض وطهران قد شهدت قطيعة منذ مطلع عام 2016، إثر اقتحام سفارة المملكة في طهران، خلال احتجاجات على تنفيذ السلطات السعودية حكما قضائيا بإعدام رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر وآخرين، واستمرت الخلافات بشأن موقف البلدين من الحرب في اليمن والاتهامات السعودية لإيران بدعم الإرهاب وتهديد الملاحة في الخليج.

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