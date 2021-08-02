بوتين يهنئ باشينيان على تعيينه رئيسا لوزراء أرمينيا

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نيكول باشينيان على تعيينه رئيسًا لوزراء أرمينيا، ونشرت البرقية على موقع الكرملين على الإنترنت.

وجاء في برقية الرئيس الروسي اليوم الإثنين:

"آمل أن تساهم أنشطة حكومتكم في زيادة تطوير العلاقات الودية بين روسيا وأرمينيا، فضلاً عن توطيد السلام والأمن والاستقرار في جنوب القوقاز".

وأشار بوتين إلى أن روسيا مستعدة لمواصلة الحوار البناء والعمل المشترك حول قضايا الساعة على الأجندة الثنائية والإقليمية. وتمنى بوتين لباشينيان التوفيق والصحة الجيدة والازدهار.