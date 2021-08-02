الشرطة الهندية تشتبك مع محتجين أفارقة بعد وفاة رجل من الكونغو في الحجز

قالت الشرطة، إن رجلا من الكونغو توفي في الحجز بمدينة بنجالورو الهندية في وقت مبكر اليوم الاثنين، مما تسبب في وقوع اشتباكات بين محتجين ورجال شرطة يحملون الهراوات.

وقال كمال بانت قائد شرطة بنجالورو على تويتر، إن جويل شينداني مالو احتُجز ليلا للاشتباه بحيازته مخدرات.

وأضاف أنه اشتكى من آلام في الصدر نُقل على أثرها إلى مستشفى خاص حيث لفظ أنفاسه الأخير، وفقا لرويترز.

وقال بانت إن "مجموعة من الرعايا الأجانب تجمعوا بالقرب من مركز الشرطة للاحتجاج على الوفاة".

وقالت صحيفة ذا هندو، إن المحتجين أعضاء في جماعة تسمى "اتحاد البلدان الأفريقية"، والتي تشكلت لحماية حقوق الطلاب والعاملين الأفارقة في المدينة.