خامنئي ينصب إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا لإيران

تسلم الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، حكم التنصيب للدورة الثالثة عشرة لرئاسة إيران من المرشد آية الله علي خامنئي.

وقالت " وكالة الأنباء الإيرانية "، إن "ذلك جاء خلال مراسم التنصيب التي لازالت متواصلة في حسينة الإمام الخميني (رض) بحضور قائد الثورة وكبار المسؤولين في البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن المادة 110 من الدستور الإيراني، تؤكد أن إمضاء حكم رئاسة الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب، هو من وظائف وصلاحيات قائد الثورة، فيما ينص قانون الانتخابات الرئاسية أن فترة رئاسة الجمهورية أربع سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ حكم الرئاسة من قبل قائد الثورة.

ويعتبر إبراهيم رئيسي هو ثامن رئيس منتخب للجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ بداية الثورة، والذي سيتولى رسميا رئاسة البلاد لمدة أربع سنوات بعد أن يؤدي اليمين الدستورية يوم الخميس 5 أغسطس/ آب امام مجلس الشورى الإسلامي.