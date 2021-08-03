رئيسي: نسعى لرفع العقوبات الظالمة عن الشعب الإيراني

قال رئيس إيران الجديد، إبراهيم رئيسي، إن بلاده ستتخذ إجراءات لرفع العقوبات الأمريكية الظالمة عن الشعب الإيراني.

واعتبر رئيسي أن العقوبات الأمريكية على بلاده "غاشمة" حسبما أوردت وكالة رويترز عنه اليوم الثلاثاء، عقب تنصيبه رئيسا لإيران.

وقال الرئيس الإيراني، إنه سيعمل على تحسين الاقتصاد الذي تسببت فيه العقوبات الأمريكية التي وقعت على بلاده منذ عام 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015.

وتسلم رئيسي، حكم التنصيب للدورة الثالثة عشرة لرئاسة إيران من المرشد آية الله علي خامنئي.