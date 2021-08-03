خامنئي يدعو إلى الإسراع في تشكيل الحكومة ويقول إن مشاكل البلاد لا تحتمل التأخير

دعا المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، مؤكدا أن مشاكل البلاد لا تحتمل التأخير.

وأشاد خامنئي، في كلمته أثناء تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، بالعملية الانتخابية، موضحا أن "إيران تشهد تداولا مرنا وسلميا للسلطة، بينما في كثير من البلدان يترافق تداول السلطة بأمور غير طبيعية، وكانت هناك مؤامرات حاكها الأعداء تهدف لمقاطعة الشعب الإيراني للانتخابات، ولكن مشاركة الشعب أفشلتها".

وتسلم الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، حكم التنصيب للدورة الثالثة عشرة لرئاسة إيران من المرشد آية الله علي خامنئي. وقالت "وكالة الأنباء الإيرانية"، إن "ذلك جاء خلال مراسم التنصيب التي لازالت متواصلة في حسينة الإمام الخميني (رض) بحضور قائد الثورة وكبار المسؤولين في البلاد.

ويعتبر إبراهيم رئيسي هو ثامن رئيس منتخب للجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ بداية الثورة، والذي سيتولى رسميا رئاسة البلاد لمدة أربع سنوات بعد أن يؤدي اليمين الدستورية يوم الخميس 5 أغسطس/ آب امام مجلس الشورى الإسلامي.