إيران تعلق مجددا على "اتهامها بلا دليل" بشأن حادث السفينة الإسرائيلية

انتقد السفير الإيراني لدى لندن، محسن بهاروند، بريطانيا لاتهامها إيران بلا دليل حول حادث السفينة الإسرائيلية "مرسر ستريت"، مؤكدا بأن إثارة التوتر لا تخدم أحدا.

وقال بهاروند، في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام إيرانية، "إن رد فعل لندن في هذا الصدد واتهام إيران دون امتلاك أدلة ووثائق بهذا الشأن هو متسرع وغير ناضج"، متسائلا: "لماذا تسارع بريطانيا باتهام إيران في هذه المنطقة بغرب آسيا، المليئة بالتوتر من اليمن وأفغانستان إلى سوريا ولبنان، دون تقديم أدلة؟.

وأضاف بقوله: "في منطقتنا، هناك لاعب معتد مثل الكيان الإسرائيلي وهو مستعد للعدوان ضد دول أخرى في أي لحظة، وهو كيان سباق في العدوان على الآخرين ويعمل على اتهام دول أخرى في هذا الصدد".

وأشار إلى أن المسؤولين في إيران، نفوا أي تورط إيراني في الحادث، ونددوا بالاتهامات التي تطلق بهذا الشأن ضد طهران، لافتا في نفس الوقت إلى "تعرض 11 سفينة إيرانية خلال العام الماضي للهجوم في البحر وحتى في الخليج".

وشدد على أن إيران "لا تسعى إلى إثارة التوترات في المنطقة، لأنها لا تصب في مصلحة أحد، وأن خلق توترات غير ضرورية في هذه المنطقة الحساسة لن يفيد أحدا".

وتعرضت سفينة "ميرسر ستريت" التابعة لشركة الشحن "زودياك" التي تديرها عائلة عوفر الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان، أسفر عن مقتل إثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني.

واتهمت إسرائيل إيران صراحة بالوقوف خلف الهجوم، وقال لابيد في تغريدة بحسابه على "تويتر": "إيران ليست فقط مشكلة إسرائيلية، بل مُصدر للإرهاب، والدمار وعدم الاستقرار الذي يضر بنا جميعا. لا يجب السكوت أبدا أمام الإرهاب الإيراني الذي يستهدف حرية الملاحة".

واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن "الهجوم الإيراني على سفينة تديرها شركة إسرائيلية في بحر العرب يعد تطورا خطيرا"، داعيا في الوقت ذاته إلى التحرك بشكل عاجل للرد على إيران.

من جهته، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة اتهامات وزيري الخارجية البريطاني والأمريكي لبلاده بأنها تقف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط بـ"التصريحات الفارغة"، مؤكدا أن بلاده "سترد على الفور بقوة وحزم على أي مغامرة محتملة".