وزيرة الخزانة الأمريكية تحث الكونغرس على رفع سقف الدين

حثت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، الكونغرس على اتخاذ خطوات لرفع سقف الدين الفيدرالي، من أجل السماح للولايات المتحدة بالوفاء بالتزاماتها المالية وتجنب التخلف عن السداد.

وكان الكونغرس قد علق سقف الدين في 2019، لكن المهلة المحددة بسنتين انقضت في 31 يوليو/تموز، ما أجبر وزارة الخزانة على بدء اتخاذ "خطوات استثنائية"، للبقاء تحت السقف ومواصلة تمويل العمليات الحكومية، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت يلين في رسالة موجهة إلى قادة الكونغرس: "أحث الكونغرس على احترام على حماية ثقة ومصداقية الولايات المتحدة، من خلال التحرك بأسرع وقت".

وأعيد تحديد سقف الدين اعتبارا من الجمعة عند ما يزيد بقليل عن 28 تريليون دولار، وفق أرقام الخزانة.

وارتفع الدين الوطني الأمريكي والعجز خلال جائحة كوفيد 19، بعد أن أقرت واشنطن ثلاثة قوانين إنفاق ضخمة، بهدف تخفيف الضرر الناجم عن التداعيات الاقتصادية.

وأعلن مكتب الميزانية في الكونغرس غير الحزبي، أن عجز الميزانية هذا العام سيبلغ ثلاثة تريليونات دولار، أي ما يمثل ثاني أكبر عجز بعد ذلك المسجل في 2020.

وبحسب المكتب، فإن الخزانة ستكون قادرة على تسديد فواتير الحكومة لغاية أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني، ما يحتم عليها في ما بعد إرجاء التسديد أو التخلف عنه، ما من شأنه التسبب بفوضى اقتصادية.

وكثيرا ما أثارت مسألة رفع سقف الدين جدلا في الكونغرس في السنوات الماضية.