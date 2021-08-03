مناورات بحرية مشتركة بين الهند والولايات المتحدة وأستراليا واليابان في المحيط الهادئ

أعلنت وزارة الدفاع الهندية، انطلاق سلسلة من المناورات البحرية، بما في ذلك مناورات "مالابار-2021" بالاشتراك مع القوات البحرية الأميركية والأسترالية واليابانية في القسم الغربي من المحيط الهادئ اعتبارا من مطلع آب/أغسطس الحالي.

نيودلهي-سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الهندية في بيان له اليوم إن مجموعة سفن تابعة للأسطول الشرقي للبحرية الهندية ستشارك في المناورات التي ستجري في منطقة جنوب شرق آسيا وبحر الصين الجنوبي وفي القسم الغربي من المحيط الهادئ اعتبارًا من مطلع أب/أغسطس وستستمر أكثر من شهرين.

وتهدف هذه المناورات إلى توسيع "أطر التعاون العسكري مع الدول الصديقة" ولتعزيز العلاقات بين الهند والدول الأخرى في المنطقة.

وأضافت الدفاع الهندية في بيانها أنه "خلال انتشار السفن التابعة للبحرية الهندية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ستشارك في مناورات ثنائية مع البحرية الفيتنامية، الفلبينية، السنغافورية، الإندونيسية، والبحرية الملكية الأسترالية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها ستشارك أيضًا في مناورات "مالابار-2021" المتعددة الأطراف في القسم الغربي من المحيط الهادئ مع القوات البحرية التابعة لجيش الدفاع الذاتي الياباني والبحرية الملكية الأسترالية والبحرية الأمريكية".

جدير بالذكر، أن مناورات "مالابار 2021" بالقرب من القاعدة الأمريكية في جزيرة غوام تجري في ظل الإبلاغ عن ما وصف بـ"تصرفات عدوانية" صينية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حسب ما ذكرته وسائل إعلام هندية.