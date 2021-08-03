إسرائيل تشارك في تطوير نظام اتصالات للقوات الجوية الألمانية

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يعتمد النظام الجديد على نظام موجود في الشركة الإسرائيلية.

وسيسمح النظام الجديد الذي يطلق عليه NEOS (Network Enabled Operations Support)، بإجراء اتصال بين الطائرات، ونقل صورة استخبارية.

ولمزيد من التفاصيل، ذكرت مجلة "israeldefense" المتخصصة في التحليلات الأمنية والعسكرية، أن منظومة الاتصال المتطورة التي تطورها الشركة الإسرائيلية الحكومية لصالح القوات الجوية الألمانية قائمة على نظام OPAL، الخاص بالاتصال بين الطائرات، والذي هو قيد الاستخدام العملي بالفعل في سلاح الجو الإسرائيلي.

وقالت إن النظام الجديد سيوفر حلا للتحديات المستقبلية لساحة المعركة، وينقل صورة استخبارية كاملة ودقيقة في الوقت الحقيقي.

وأضافت المجلة: "ولد التعاون بين الشركاتين (الإسرائيلية والألمانية) بسبب الحاجة التي نشأت في الجيش الألماني لتثبيت نظام اتصال يتيح إعطاء صورة كاملة للوضع، والتي يمكن مشاركتها في الوقت الحقيقي مع جميع منصات القتال- الجوية والبحرية والبرية".

من جانبه، قال نائب رئيس الشركة الإسرائيلية يوسي ميلماد: "يعتبر نظام OPAL الخاص بشركة IAI، وهو نظام مفتوح يسمح بتثبيت أنظمة إضافية إلى جانبه، مضاعفا هاما للقوة في ساحة المعركة الحديثة... يعمل نظام أوبال منذ سنوات عديدة، بفضل قدرته على توفير الاتصال بين القوات الجوية والبحرية والبرية ، ونقل المعلومات في الوقت الحقيقي".

وأضاف: "لقد حقق النظام نجاحات عملياتية لا حصر لها، وساهم بشكل كبير في أمن إسرائيل. سيؤدي التعاون الحالي بين الشركين إلى تكييف النظام مع المستوى العالي لمتطلبات العملاء والتحديات الإضافية في ساحة المعركة".