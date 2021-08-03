بايدن يفوز بلحم مدخن على حساب ترودو

ربح الرئيس الأمريكي جو بايدن، رهانا من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ليحظى بقطعة لحم مدخن كهدية.

وبحسب ما نقل الموقع الرسمي للبيت الأبيض فإن الرئيس الأمريكي فاز في رهان جرى بينه وبين ترودو على خلفية نهائي كأس ستانلي للهوكي.

حيث فاز فريق "تامبا" الأمريكي على فريق "مونتريال" الكندي.

و"غرد" ترودو على صفحته الخاصة على "تويتر" معلنا إرساله للشرط الذي خسره للرئيس الأمريكي.

Alright, I’ve had some time to recover from the heartbreaking #StanleyCupFinal. @POTUS, a bet’s a bet. A package of Montreal smoked meat sandwiches is heading your way – enjoy! And congratulations to the @NHL champs, the @TBLightning. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 30, 2021

هذا وتحدث المكتب الإعلامي للرئيس بايدن عن مكالمة هاتفية بين الرئيسين، شكر فيها بايدن، رئيس الوزراء الكندي على الهدية التي أرسلها له.