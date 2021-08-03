البريطانيون ينتقدون مواقع التواصل الاجتماعي لسماحها للمستخدمين بحرية التعبير

وفقًا للمنظمة غير الحكومية، يسمح Facebook و Twitter و Instagram و YouTube و TikTok بعدد كبير من المنشورات التي تحتوي، على سبيل المثال، على تصريحات معادية للسامية.

في الوقت نفسه، ظلت 84 في المائة من الشكاوى المتعلقة بالمحتوى المقدم إلى إدارة الشبكات الاجتماعية دون رد من الوسطاء وإدارة الشركة. وفقًا لنشطاء حقوق الإنسان، فإن الشبكات الاجتماعية "غير قادرة على فرض مبادئ مجتمعها فيما يتعلق بالمحتوى المعاد للسامية". ونتيجة لذلك، تحولوا إلى "منطقة حرة لنشر العنصرية والدعاية المعادية لليهود".

من أجل منع ظهور مثل هذه المنشورات في المستقبل ، يقترح مركز المنظمين لإدخال عقوبات على التقاعس من جانب الشبكات الاجتماعية. وقالت المنظمة في تقرير "المنصات الاجتماعية تجني الأموال من نشر الكراهية والمعلومات المضللة. ستسمح الالتزامات المالية للمنصات بإجراء استثمارات كبيرة في تعديل المحتوى". نُنصح الشبكات الاجتماعية نفسها بحذف ليس فقط المنشورات العنصرية، ولكن أيضًا حظر الحسابات ومجموعات المستخدمين التي تسمح بمثل هذه البيانات. يمكن أن يؤدي الخطاب العنصري عبر الإنترنت أيضًا إلى حظر حضور مباريات كرة القدم، حسب صحيفة روسيسكايا غازيتا.

يتم الترويج لهذه المبادرة من قبل السلطات البريطانية بعد تعرض لاعبي المنتخب الوطني، الذي خسر في نهائي بطولة أوروبا، للاضطهاد الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي. سوف يُلزم مشروع قانون اقترحته الحكومة شركات تكنولوجيا المعلومات بإزالة المحتوى المتطرف من المواقع المهددة بالغرامات، والتي يمكن أن تصل إلى 10 في المائة من مبيعاتها السنوية. لقد حذف Twitter و Facebook بالفعل آلاف المنشورات والتعليقات وسط انتقادات حادة.