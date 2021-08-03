إسرائيل...غانتس ولابيد يقدمان معلومات حول تورط إيران بمهاجمة السفينة

يعقد وزيرا الدفاع والخارجية الإسرائيليان، غدا الأربعاء، إحاطة مع السفراء الأجانب لعرض معلومات حول علاقة مزعومة لإيران بالهجوم الذي تعرضت له السفينة "ميرسر ستريت" بخليج عمان.

وتعرضت السفينة التي تشغلها شركة إسرائيلية لهجوم الخميس الماضي ما أسفر عن مقتل إثنين من طاقمها، أحدهما بريطاني والثاني روماني، وهو الهجوم الذي اتهمت كل من إسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة ورومانيا إيران بالوقوف ورائه.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الإثنين، بأن وزيري الدفاع بيني غانتس، والخارجية يائير لابيد سيعقدان غدا إحاطة مع السفراء الأجانب في إسرائيل يقدمان خلالها معلومات حول صلة إيران بالهجوم على السفينة قبالة سواحل عمان.

وأضافت أنه من المتوقع اليوم تحرك مشترك من جانب إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا في مجلس الأمن الدولي لإدانة إيران.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة وصف اتهامات وزيري الخارجية البريطاني والأمريكي لبلاده بأنها تقف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط بـ"التصريحات الفارغة"، مؤكدا أن بلاده "سترد على الفور بقوة وحزم على أي مغامرة محتملة".

والسفينة التي تعرضت للهجوم بمليكة يابانية وكانت تحمل علم ليبيريا وتشغلها شركة "زودياك ماريتايم" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفير، الذي يحتل المرتبة 197 على قائمة أثرياء العالم.

وقالت الشركة على "تويتر": "لقد علمنا ببالغ الأسى أن حادثًا وقع على متن ناقلة ميرسر ستريت يوم 29 تموز / يوليو 2021، أودى بحياة اثنين من أفراد الطاقم: مواطن روماني ومواطن بريطاني".