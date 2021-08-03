الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية في بحر العرب

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن إدانته للهجوم على ناقلة النفط "ميرسر ستريت" التي تشغلها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، قبالة ساحل عمان في بحر العرب.

القاهرة- سبوتنيك . وقالت المتحدثة باسم مفوضية الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، نبيلة ماسارلي، في مؤتمر صحفي: "ندين الهجوم على ناقلة النفط التي تديرها شركة إسرائيلية قبالة ساحل عُمان في بحر العرب".

وأشارت ماسارلي إلى ضرورة توضيح حقيقة ما حدث بشأن السفينة، مضيفة: "تمت إحاطتنا باعتزام الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل التحقيق في هذا الهجوم".

وتابعت: "نقف ضد أي خطوات من شأنها تقويض الأمن والسلام في المنطقة وسنستمر في مراقبة التطورات عن كثب".

وتعرضت سفينة "ميرسر ستريت" التابعة لشركة الشحن "زودياك" التي تديرها عائلة عوفر الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان، أسفر عن مقتل إثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني.

واتهمت إسرائيل إيران صراحة بالوقوف خلف الهجوم، وقال لابيد في تغريدة بحسابه على "تويتر": "إيران ليست فقط مشكلة إسرائيلية، بل مُصدر للإرهاب، والدمار وعدم الاستقرار الذي يضر بنا جميعا. لا يجب السكوت أبدا أمام الإرهاب الإيراني الذي يستهدف حرية الملاحة".

واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن "الهجوم الإيراني على سفينة تديرها شركة إسرائيلية في بحر العرب يعد تطورا خطيرا"، داعيا في الوقت ذاته إلى التحرك بشكل عاجل للرد على إيران.

من جهته، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة اتهامات وزيري الخارجية البريطاني والأمريكي لبلاده بأنها تقف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط بـ"التصريحات الفارغة"، مؤكدا أن بلاده "سترد على الفور بقوة وحزم على أي مغامرة محتملة".