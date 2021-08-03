حريق ضخم قرب القدس وتلميحات إسرائيلية إلى وقوف أياد خفية وراءه... فيديو

امتد حريق ضخم إلى بلدات إسرائيلية قرب مدينة القدس، اليوم الثلاثاء، ما استدعى إخلاء سلطات الإطفاء عشرات المنازل والدفع بمزيد من طواقمها في محاولة للسيطرة على النيران.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مسؤول في سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إنه جرى إخلاء أكثر من 60 منزلا في بلدة شوريش بجبال القدس، وما بين 20 إلى 30 منزلا في بلدة شويفا.

השריפה בשורש | הושגה שליטה מלאה באזור תחנת הדלק במקום, נמשכת הלחימה באש בגזרות הנוספות - שורש, שואבה, וכביש 1. 30 צוותים ו-10 מטוסי כיבוי במקום

(צילום: שלמה קדוש)@AsaelPeled pic.twitter.com/QZJTICCUh7 — גלצ (@GLZRadio) August 3, 2021

فيما قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن عددا من الطرق الرئيسية المحيطة تم إغلاقها فيما يعمل 30 طاقم إطفاء و6 مروحيات في محاولة للسيطرة على الحريق، لافتة إلى أن حريقا آخر اندلع في بلدة عيمق هارزيم القريبة.

מוקד שריפה חדש בעמק הארזים | סגן מפקד מחוז ירושלים בכבאות, תת טפסר אייל כהן, לכאן חדשות: "מדיווח שקיבלנו, כנראה שמדובר בהצתה"https://t.co/yZwoh1i82k@urildorl pic.twitter.com/z8fdYe00vM — כאן חדשות (@kann_news) August 3, 2021

ونقلت عن قائد الإطفاء قوله إن "مصدر الحريق في جبال القدس ليس بسبب درجات الحرارة بل نفذته أياد بشرية".

שריפה פרצה ליד היישוב שורש שבהרי ירושלים. צוותי כיבוי ומטוסים הוקפצו, עומסי תנועה במקום@VeredPelman pic.twitter.com/yALwKdQARl — כאן חדשות (@kann_news) August 3, 2021

وعادة ما تشتعل كل صيف عشرات الحرائق في مناطق حرشية بإسرائيل جراء ارتفاع درجات الحرارة.