البيت الأبيض: أمريكا تتبرع بأكثر من 110 ملايين جرعة لقاح لأكثر من 60 دولة

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تبرعت بأكثر من 110 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" إلى أكثر من 60 دولة حتى الآن، مع استمرار العالم في التعامل مع سلالة "دلتا" سريعة الانتشار من الفيروس المسبب للجائحة.

وأوضح البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيس جو بايدن، سيعلن إجمالي التبرعات في وقت لاحق اليوم، واصفا التبرع بأنه يمثل "علامة بارزة" في مكافحة الجائحة.

وكان بايدن، الذي من المقرر أن يلقي كلمة حول جهود مكافحة كورونا عند الساعة 3:45 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (19:45 بتوقيت غرينتش)، قد تعهد في وقت سابق بالتبرع بما لا يقل عن 80 مليون جرعة لقاح مضاد لـ"كوفيد-19" حول العالم.

وقال البيت الأبيض في البيان "إعلان اليوم هو وفاء بوعده ودفعة مقدمة كبيرة لمئات ملايين الجرعات الإضافية التي ستقدمها الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة"، مضيفا أن "غالبية الجرعات تمت مشاركتها عبر كوفاكس، وهو برنامج دولي يستهدف مساعدة الدول النامية على الحصول على لقاحات كوفيد-19".

وذكر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أنه سيعمل مع "كوفاكس" وشركاء إقليميين آخرين لضمان التوزيع العادل للقاحات التي تم التبرع بها.