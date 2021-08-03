ليتوانيا تستخدم الهراوات وأجهزة الصعق الكهربائي لطرد المهاجرين غير الشرعيين

قامت قوات الأمن في ليتوانيا بطرد مجموعة من المهاجرين إلى الأراضي البيلاروسية، باستخدام الهراوات وأجهزة الصعق الكهربائي.

ووفقا لوسائل إعلام بيلاروسية، تم اعتقال 15 شخصًا بعد تسلل بعض المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الليتوانية.

ومن جانبه أكد نائب وزير الشؤون الداخلية في ليتوانيا، أرنولداس أبرامافيسيوس، أن استخدام القوة ضد المهاجرين على الحدود سيعتمد على سلوكهم.

وقال أبرامافيسيوس، اليوم الثلاثاء: "يمكن لحرس الحدود استخدام جميع الإجراءات اللازمة لوقف الهجرة غير الشرعية".

ونقل موقع "إو إن تي" البلاروسي عن اللاجئين قولهم، إنه قبل طردهم، أخذ حرس الحدود الليتوانيون هواتفهم وأموالهم.

وفي وقت سابق، صرح مسؤول في منظمة الهجرة الدولية بأن السلطات الليتوانية مستعدة لعرض مبالغ مالية على المهاجرين غير الشرعيين من آسيا وإفريقيا القادمين عبر بيلاروس، لإعادتهم إلى بلدانهم.