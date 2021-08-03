سان مارينو: الاتحاد الأوروبي لم يعترف بلقاح "سبوتنيك V"

أعلن المتحدث باسم المعهد العالي للصحة في جمهورية سان مارينو، اليوم الثلاثاء، أن اعتراف الاتحاد الأوروبي بشهادات سان مارينو ليس اعترافا بلقاح "سبوتنيك V"، بل هو اعتراف ذو طابع تقني.

موسكو- سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "هذا قرار تقني ولا يعني الاعتراف بلقاح "سبوتنيك V"، إنه يتعلق بالتوقيع الرقمي. ممرنا الأخضر مع رمز الاستجابة السريعة أصبح الآن قابلاً للقراءة في التطبيقات الأوروبية" .

وأوضح أن جميع مواطني سان مارينو الذين تلقوا اللقاح لديهم شهادات رقمية نشطة، ويمكن تنزيلها من نظام طبي إلكتروني أو الحصول عليها بشكل ورقي.

وأضاف: "هذه الشهادات لدينا منذ عدة أسابيع، وتم إقرارها في أوروبا منذ يوم أمس. توقيع الرئيس أورسولا فون دير لاين بموجب الوثيقة مؤرخ في 30 تموز/يوليو. وبالتالي، هم (في الاتحاد الأوروبي) أقروا بأن الخصائص التقنية لشهاداتنا تتوافق مع المواصفات الأوروبية".

ووفقا له، فإن مسألة الاعتراف بالشهادات، بغض النظر عن العقاقير المستخدمة، تكمن في مستوى أمن المعلومات.

وأشار إلى أنه: "أمر مؤسف أن 6-7 دول أوروبية فقط تعترف بلقاح "سبوتنيك V" حتى بدون استخدامها اللقاح، هناك مثل هذا التفاوت لدرجة أن هذه الشهادات تتعلق بأمور مختلفة".