سان مارينو: الاتحاد الأوروبي لم يعترف بلقاح "سبوتنيك V"

موسكو- سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "هذا قرار تقني ولا يعني الاعتراف بلقاح "سبوتنيك V"، إنه يتعلق بالتوقيع الرقمي. ممرنا الأخضر مع رمز الاستجابة السريعة أصبح الآن قابلاً للقراءة في التطبيقات الأوروبية" .
وأوضح أن جميع مواطني سان مارينو الذين تلقوا اللقاح لديهم شهادات رقمية نشطة، ويمكن تنزيلها من نظام طبي إلكتروني أو الحصول عليها بشكل ورقي.
وأضاف: "هذه الشهادات لدينا منذ عدة أسابيع، وتم إقرارها في أوروبا منذ يوم أمس. توقيع الرئيس أورسولا فون دير لاين بموجب الوثيقة مؤرخ في 30 تموز/يوليو. وبالتالي، هم (في الاتحاد الأوروبي) أقروا بأن الخصائص التقنية لشهاداتنا تتوافق مع المواصفات الأوروبية".
ووفقا له، فإن مسألة الاعتراف بالشهادات، بغض النظر عن العقاقير المستخدمة، تكمن في مستوى أمن المعلومات.
وأشار إلى أنه: "أمر مؤسف أن 6-7 دول أوروبية فقط تعترف بلقاح "سبوتنيك V" حتى بدون استخدامها اللقاح، هناك مثل هذا التفاوت لدرجة أن هذه الشهادات تتعلق بأمور مختلفة".
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