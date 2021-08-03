حرائق الغابات تشتعل قرب منطقة صناعية في أثينا... تعطل القطارات وتغلق طريقا سريعا

تعطلت خطوط السكك الحديدية في العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الثلاثاء، بعدما شب حريق كبير في الغابات قرب منطقة صناعية على مشارف العاصمة.

ووفقا لـ"رويترز" تسبب الحريق في تعطيل خطوط السكك الحديدية ودفع السلطات إلى إغلاق جزء من طريق سريع.

وتشهد اليونان حاليا أسوأ موجة حارة منذ أكثر من 30 عاما، وشب ما يزيد على 100 من حرائق الغابات في اليونان في اليومين الماضيين بسبب الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة.

وكل صيف، تشهد اليونان حرائق غابات إلا أن خبراء يحذرون من أن الاحترار المناخي يزيد من إمكان تكرارها وشدتها.

وتعصف موجة حر بالبلاد منذ الجمعة إذ تتراوح درجات الحرارة ما بين 42 و44 درجة مئوية، وفق الأرصاد الجوية.

ويكافح حاليا ما يزيد على 100 من رجال الإطفاء و 35 مركبة وتسع طائرات النيران في ضاحية فاريمبومبي قرب جبل بارنيثا وسط درجات حرارة شديدة.

ومن جانبه قال فاسيليس فاثراكوجيانيس، المتحدث باسم فرقة الإطفاء، إن "الحريق لا يمثل تهديدا للمصانع في المنطقة"، لافتا إلى أنه سيصدر أمرا بإخلاء المنطقة إن لزم ذلك.

ونبهت هيئة الحماية المدنية السكان إلى ضرورة اليقظة وإغلاق نوافذ وأبواب بيوتهم لمنع الشرر المتطاير من الدخول.