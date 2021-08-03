إغلاق مبنى "البنتاغون" عقب حادث إطلاق نار خارجه

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إغلاق مبنى البنتاغون وعدم السماح لأي شخص بالدخول إليه أو الخروج منه عقب حادث إطلاق نار خارج المبنى.

وكتبت الدفاع الأمريكية في تغريدة على تويتر: "البنتاغون مغلق حاليا بسبب حادث قرب المبنى. ندعو الجميع للابتعاد عن المنطقة. سنورد المزيد من التفاصيل لاحقا".

— Pentagon Force Protection Agency (Official) (@PFPAOfficial) August 3, 2021

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية تم إغلاق المبنى بعد إطلاق أعيرة نارية بالقرب من محطة مترو.

ولاحقا نشرت الدفاع الأمريكية تغريدة أكدت فيها :"مكان الحادث محاط برجال الأمن. لا يزال مسرح جريمة نشط. نطلب من الجميع الابتعاد عن مدخل محطة المترو وموقف الحافلات. تم تحويل حميع المواصلات في منطقة البنتاغون إلى مدينة بنتاغون".​

— Pentagon Force Protection Agency (Official) (@PFPAOfficial) August 3, 2021

كما أعلنت خدمة الطوارئ المحلية إصابة ثلاث أشخاص على الأقل بأعيرة نارية اثنان منهم في حالة حرجة.