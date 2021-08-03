اسكتلندا ترفع قيود كورونا اعتبارا من 9 أغسطس

أعلنت رئيسة الوزراء الاسكتلندية، نيكولا ستارجن، اليوم الثلاثاء، أن بلادها سترفع القيود المتعلقة بفيروس "كورونا" المستجد اعتبارا من 9 من أغسطس/ آب الجاري.

لندن - سبوتنيك. وقالت ستارجن، خلال لقاء افتراضي مع البرلمان الاسكتلندي: "يمكنني أن أؤكد أنه اعتبارا من يوم الاثنين (9 آب/أغسطس) سنتجاوز مستوى الصفر الحالي من القيود".

وأضافت: "نحن نتحدث عن إلغاء معظم القيود القانونية المتبقية، وفي المقام الأول التباعد الجسدي والقيود المفروضة على عدد المشاركين في التجمعات العامة".

ومع ذلك، بحسب ستارجن، سيظل نظام وضع الكمامة في المتاجر ووسائل النقل العام إلزامياً. في الوقت نفسه، تنصح السلطات الاسكتلندية بالحفاظ على التباعد بالأماكن المغلقة وتجنب الأماكن المزدحمة.

وأشارت إلى أن معدل الإصابة بلغ ذروته في أوائل تموز/يوليو، حيث بلغ 425 إصابة لكل 100 ألف نسمة، والآن انخفض بمقدار الثلثين إلى 144 حالة.

وأوضحت ستارجن، أن التقدم في التطعيم ساعد على رفع القيود. وقالت: "يمكن لكل شخص فوق سن الـ18 عاماً الحصول على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، ويمكن لكل شخص فوق سن الأربعين الحصول على كلتا الجرعتين".

في وقت سابق، رفضت اسكتلندا رفع قيود الحجر الصحي بسبب زيادة عدد الإصابات والسلالة الجديدة من فيروس كورونا.

ومنذ 19 تموز/ يوليو، رفعت المملكة المتحدة جميع القيود الداخلية المتعلقة بوباء فيروس كورونا؛ لم يعد المواطنون مطالبين بارتداء الأقنعة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، ويمكن للعمال البدء بالعودة إلى أماكن عملهم. وفي الوقت نفسه، لا تزال السلطات تنصح بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والمزدحمة.