وزير الصحة في عهد ترامب: كان عليه أن يحصل على لقاح كورونا أمام كاميرات التلفزيون

أكد أليكس عازار، وزير الصحة في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه كان ينبغي حصول الرئيس على لقاح فيروس "كورونا" المستجد أمام كاميرات التلفزيون.

وكتب عازار في مقال رأي نشر له في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه في حين أنه "سعيد" لحصول ترامب على اللقاح، فقد كان من الأفضل لو قام بذلك على التلفزيون الوطني، بحسب رأيه.

وفسر عازار رغبته في أنه كان يود رؤية ترامب وهو يتلقى اللقاح أمام شاشات التلفزيون لكي يزرع الثفة داخل مؤيديه بشأن لقاح "كورونا"، خاصة أن استطلاعات الرأي تظهر أنهم من بين الفئات السكانية التي من المرجح أن يظلوا غير مطعمين.

وأكد فريق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في شهر مارس/ آذار الماضي أنه تلقى بهدوء لقاح "فايزر-بيونتك" قبل شهرين، على الرغم من أن العديد من المسؤولين، بمن فيهم نائبه، مايك بنس، تم تطعيمهم باللقاح خلال بث مباشر عبر التلفزيون.

وأيد ترامب لقاح فيروس "كورونا" المستجد باستمرار، واستبعد نظريات المؤامرة المضادة لها، لكنه توقف عن الدعوة لتلقيه بشكل أكثر وضوحا، مثل الظهور في إعلان الخدمة العامة الخاص برؤساء أمريكا الثلاثة السابقين، باراك أوباما وجورج دابليو بوش وبيل كلينتون.

ووصف وزير الصحة في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لقاح "كورونا" بأنه "واحد من أعظم إنجازاته".

وكان ترامب قال في بيان الشهر الماضي: "يرجى أيضا تذكر أن إدارة ترامب هي التي أنتجت اللقاح في أقل من 9 أشهر، قبل سنوات عديدة من الجدول الزمني المتوقع"، وتابع: "ليس لدينا أي فضل في ذلك".

ودعا عازار الذي تلقى أيضا لقاح "كورونا" أمام شاشات التلفزيون، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى "الاعتراف بالإنجاز التاريخي لإدارة ترامب"، والعثور على "أصوات يمكن الوثوق بها في المجتمعات المحافظة" لتأييد التطعيم باللقاح.

وتأتي تعليقات عازار في الوقت الذي أصبحت فيه أمريكا في قبضة عودة ظهور وباء "كورونا" المستجد من جديد، بسبب انتشار متحور "دلتا" شديد العدوى.