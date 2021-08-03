مصرع 37 شخصا على الأقل في حادث سير جنوبي مالي... صور

أعلنت وزارة النقل والبنى التحتية في دولة مالي، اليوم الثلاثاء، مصرع 37 شخصا على الأقل وإصابة آخرين في حادث سير في منطقة زابوغو جنوبي البلاد.

باماكو - سبوتنيك. وذكرت الوزارة، في بيان: "في حصيلة أولية، لقى 37 شخصا مصرعهم وأُصيب آخرون في حالة خطرة بحادث سير في منطقة زابوغو (30 كيلومترا من مدينة سيغو جنوبي البلاد)".

#Mali #Segou #Accident

🚨Accident mortel à Zambougou dans la région de Ségou.

Le bilan provisoire serait de 37 morts et des blessés graves, affirme le ministère des transports et des infrastructures. pic.twitter.com/JP80QluKDl — Mali Online (@mali_onliine) August 3, 2021

وأضاف البيان: "إن وزيرة النقل والبنية التحتية انتقلت إلى مكان الحادث ومن المنتظر وصول وزير الأمن والحماية المدنية قبل أن ينتقلا إلى المستشفى لزيارة المصابين".

ومالي هي دولة غير ساحلية في غرب أفريقيا، شهدت مؤخرا انقلابا عسكريا قاده العقيد آسيمي غويتا في 18 آب/أغسطس 2020 أزاح الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

ثم أُعلن لاحقا عن تأسيس مجلس عسكري تعهد بنقل السلطة للمدنيين في غضون 18 شهرًا بعد إقرار ميثاق الأيام التشاورية التي نظمت من 6 إلى 12 أيلول/سبتمبر الماضي.

واستولى الجيش مرة أخرى على السلطة في مالي بعد انقلاب نفذه العقيد غويتا في أيار/مايو الماضي معلنا إقالة الرئيس الانتقالي باه نداو.