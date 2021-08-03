مصرع 37 شخصا على الأقل في حادث سير جنوبي مالي... صور

باماكو - سبوتنيك. وذكرت الوزارة، في بيان: "في حصيلة أولية، لقى 37 شخصا مصرعهم وأُصيب آخرون في حالة خطرة بحادث سير في منطقة زابوغو (30 كيلومترا من مدينة سيغو جنوبي البلاد)".
#Mali #Segou #Accident— Mali Online (@mali_onliine) August 3, 2021
🚨Accident mortel à Zambougou dans la région de Ségou.
Le bilan provisoire serait de 37 morts et des blessés graves, affirme le ministère des transports et des infrastructures. pic.twitter.com/JP80QluKDl
ومالي هي دولة غير ساحلية في غرب أفريقيا، شهدت مؤخرا انقلابا عسكريا قاده العقيد آسيمي غويتا في 18 آب/أغسطس 2020 أزاح الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.
ثم أُعلن لاحقا عن تأسيس مجلس عسكري تعهد بنقل السلطة للمدنيين في غضون 18 شهرًا بعد إقرار ميثاق الأيام التشاورية التي نظمت من 6 إلى 12 أيلول/سبتمبر الماضي.
واستولى الجيش مرة أخرى على السلطة في مالي بعد انقلاب نفذه العقيد غويتا في أيار/مايو الماضي معلنا إقالة الرئيس الانتقالي باه نداو.
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