إعلام: مصادر بريطانية تعتقد بضلوع إيران في اختطاف سفينة قبالة ساحل الإمارات

نقلت صحيفة "ذا تايمز" عن مصادر بريطانية قولها إنه من المعتقد أن السفينة "أسفالت برينسيس" تعرضت للاختطاف، مشيرة إلى أن هناك افتراض بأن الجيش الإيراني أو وكلاء له على متن السفينة.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن الصحيفة نقلت ذلك عن مصادر بريطانية، حسبما نشر محرر الشؤون الدفاعية بالصحيفة في تدوينة على "تويتر".

وجاء ذلك إثر إفادة من هيئة التجارة البحرية البريطانية، في وقت سابق، تقول إن "حادث خطف محتمل" وقع قبالة ساحل إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة.

ولم تقدم هيئة التجارة البحرية البريطانية تفاصيل عن السفينة أو السفن المعنية في إفادتها.

ولفتت وكالة "رويترز" إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية حذرت مما وصفته بـ "تقارير مثيرة للريبة" عن اختطاف سفن في الخليج.

وعلقت وزارة الخارجية الإيرانية: التقارير الخاصة بوقوع حوادث لعدة سفن قرب ساحل الإمارات، اليوم الثلاثاء، "مثيرة للريبة"، محذرة من محاولة إيجاد ما وصفته بـ "الأجواء الزائفة" المناهضة لإيران.