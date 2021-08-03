بريطانيا تعلن أنها تحقق في حادثة السفينة التي وقعت قبالة سواحل الإمارات

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها تحقق على وجه السرعة في حادثة السفينة التي وقعت قبالة سواحل الإمارات و"التي قد تكون اختطفت".

وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة "سبوتنيك"، "إننا نحقق على وجه السرعة في حادث الذي تعرضت له سفينة قبالة ساحل الإمارات".

وذكر موقع تتبع السفن "Marine Traffic"، أن الناقلة التي ترفع علم سنغافورة "Golden Brilliant" في خليج عمان تعاني من مشاكل و"لا يمكن السيطرة عليها".

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية التابعة للقوات البحرية البريطانية في وقت سابق اليوم، عن وقوع حادث لسفينة قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي.

وأشارت إلى أن الحادث ربما يكون "حادثة اختطاف".

ودعت الهيئة السفن إلى "توخي الحذر الشديد عند مرورها بالقرب من ساحل الفجيرة الإماراتي".

كما نوهت إلى أن "التحقيق جار لمعرفة طبيعة الحادث"، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

وفي السياق، نقلت صحيفة "ذا تايمز" عن مصادر بريطانية قولها إنه من المعتقد أن السفينة "أسفالت برينسيس" تعرضت للاختطاف، مشيرة إلى أن هناك افتراض بأن الجيش الإيراني أو وكلاء له على متن السفينة.

يشار إلى أن الهيئة كانت قد كشفت الأسبوع الماضي عن تعرض سفينة شحن الإسرائيلية "ميرسر ستريت"، لهجوم في بحر العرب قبالة ساحل سلطنة عمان.