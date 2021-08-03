إصابة 6 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة قرب منزل وزير الدفاع الأفغاني

وقع انفجار بالقرب من منزل القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني، بسم الله خان محمدي، وسط العاصمة الأفغانية كابول، أدى إلى إصابة 6 أشخاص، بحسب مصادر أمنية.

وقال مصدر أمني أفغاني، لـ " سبوتنيك "، اليوم الثلاثاء، إن الانفجار وقع بواسطة سيارة مفخخة، مشيرا إلى أن عدد المصابين وصل إلى 6 أشخاص.

وقالت وكالة أنباء أسيا الدولية "إيه إن آي" الهندية، إن الانفجار وقع في قلب العاصمة كابول، وأنه تم رصد ألسنة الدخان تتصاعد من موقع الحادث إثر وقوعه.

وتزامن الانفجار مع حدوث اشتباكات متبادلة بين القوات الأفغانية ومسلحي "طالبان" (الحركة المحظورة في روسيا) في العديد من المدن الأفغانية، اليوم الثلاثاء.

يذكر أن حركة "طالبان" استولت خلال الأسابيع الماضية على العديد من المناطق الأفغانية، وذلك إثر سحب القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد، المقرر استكماله بصورة كاملة في الحادث عشر من سبتمر/ أيلول المقبل.