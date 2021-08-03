واشنطن تؤكد على مواصلة تبادل المعلومات مع شركائها بشأن واقعة خليج عمان

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على مواصلة تبادل المعلومات والتنسيق مع الحكومات في منطقة الخليج، محذرة من رد قريب على هجوم الناقلة "ميرسير ستريت" التي تديرها إسرائيل.

ووفقا لوكالة "رويترز"، وجاء في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء: "الرد على هجوم استهدف ناقلة للمنتجات البترولية تديرها إسرائيل قبالة سواحل عمان سيكون قريبا".

ومن جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي: "نتشاور مع الحكومات، داخل المنطقة وخارجها، بشأن رد متناسب".

وفي وقت سابق من يوم الأحد الماضي، اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، إيران بأنها تقف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط تديرها شركة إسرائيلية قبالة ساحل عُمان في بحر العرب، متوعدة بالرد المناسب على طهران على خلفية هذا الحادث.

وتعرضت سفينة "ميرسر ستريت" التابعة لشركة الشحن "زودياك" التي تديرها عائلة عوفر الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان، أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني.

واتهمت إسرائيل إيران صراحة بالوقوف خلف الهجوم، وقال لابيد في تغريدة بحسابه على "تويتر": "إيران ليست فقط مشكلة إسرائيلية، بل مُصدر للإرهاب، والدمار وعدم الاستقرار الذي يضر بنا جميعا. لا يجب السكوت أبدا أمام الإرهاب الإيراني الذي يستهدف حرية الملاحة".

فيما أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، مشاورات أمنية مع رئيس الأركان أفيف كوخافي في أعقاب الهجوم على السفينة الذي قالت مصادر أمنية إسرائيلية إنه تم عبر طائرة مفخخة بدون طيار.

والسفينة التي تعرضت للهجوم بمليكة يابانية وكانت تحمل علم ليبيريا وتشغلها شركة "زودياك ماريتايم" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفير، الذي يحتل المرتبة 197 على قائمة أثرياء العالم.