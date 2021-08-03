الحرس الثوري ينفي تورط إيران في حادث ضد سفينة قبالة سواحل الإمارات

نفى الحرس الثوري الإيراني تورط قوات إيرانية أو حلفاء لها في واقعة ضد أي سفينة قبالة سواحل الإمارات، اليوم الثلاثاء، معتبرا أن ذلك ذريعة "لعمل عدائي" ضد إيران.

جاء هذا في بيان صادر عن الحرس الثوري ونشره التلفزيون الرسمي الإيراني على موقعه الإلكتروني، بحسب وكالة "رويترز".

وقال البيان إن: القوات المسلحة في إيران وجميع أفرع المقاومة الإسلامية في الشرق الأوسط لا علاقة لها بالحادث الذي وقع في خليج عُمان. وأوضح الحرس الثوري أنه اعتمد في نفيه على المعلومات الواردة من مصادر أمنية.

واعتبر أن هذا الحادث يأتي في سياق تحرك دول غربية بجانب إسرائيل بهدف تهيئة الرأي العام للمجتمع الدولي للقيام بعمل عدائي ضد "دولة إيران الشريفة".

وذكرت 3 مصادر أمنية بحرية في وقت سابق أنه من المعتقد بأن قوات مدعومة من إيران قامت بالاستيلاء على ناقلة نفط في الخليج قبالة سواحل الإمارات وذلك بعد أن تحدثت هيئة التجارة البحرية البريطانية عن حادث "خطف محتمل" في المنطقة.

وفي حادث آخر يوم الأحد الماضي، اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، إيران بأنها تقف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط تديرها شركة إسرائيلية قبالة ساحل عُمان في بحر العرب، متوعدة بالرد المناسب على طهران على خلفية هذا الحادث.

وتعرضت سفينة "ميرسر ستريت" التابعة لشركة الشحن "زودياك" التي تديرها عائلة عوفر الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان، أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني.