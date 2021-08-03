القوات المسلحة الإيرانية تحذر من التمهيد لـ "مغامرة" وتؤكد: مستعدون للرد على أي تحركات مشبوهة

حذرت القوات المسلحة الإيرانية مما وصفته بـ "التمهيد لمغامرة"، قالت إنه يتم الإعداد لها عن طريق ما وصفته بـ "الأخبار الإعلامية الصهيونية والسعودية حول زعزعة الأمن وقرصنة السفن بالمنطقة".

طهران - سبوتنيك. وقال متحدث القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي، لـ "سبوتنيك" إن تلك الأخبار تندرج ضمن العمليات النفسية للتمهيد لمغامرة.

وتابع: "القوات المسلحة الإيرانية تساهم في تأمين حركة الملاحة ولديها إشراف تام على التحركات المشبوهة وهي على أهبة الاستعداد للرد عليها".

وأكد شكارجي: "القوات المسلحة الإيرانية تقوم بتقديم المساعدة لتوفير أمن السفن التجارية ومستعدة لإرسال وحدات إغاثة".

يذكر أن هيئة التجارة البحرية البريطانية، أعلنت في وقت سابق، أن "حادث خطف محتمل" وقع قبالة ساحل الإمارات العربية المتحدة، لكنها لم تقدم تفاصيل عن السفن المعنية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الخارجية الإيرانية حذرت مما تقول إنه "تقارير مثيرة للريبة" عن اختطاف سفينة قبالة سواحل الإمارات، محذرة من محاولة إيجاد ما وصفته بـ "الأجواء الزائفة" التي تناهض إيران.