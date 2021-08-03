وكالة: كوريا الشمالية تريد تخفيف العقوبات لاستئناف المحادثات مع أمريكا

قال نواب في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء إن كوريا الشمالية تريد تخفيف العقوبات الدولية لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات النواب بعد إبلاغهم بموقف كوريا الشمالية، من قبل بارك جي وان رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية، بحسب "رويترز".

وقال النواب إن كوريا الشمالية تريد رفع العقوبات التي تحظر صادراتها من المعادن ووارداتها من النفط المكرر، وغيرها من الضروريات الأخرى.

كما طالبت بتخفيف العقوبات على السلع الفاخرة، ومنها المشروبات الكحولية والبدلات.

وتأتي إفادة النواب بعد أسبوع من استئناف الخطوط الساخنة التي علقتها كوريا الشمالية قبل نحو عام، وهذا هو أول تلميح منذ شهور إلى أن كوريا الشمالية ربما تكون أكثر استجابة لجهود التعاون.

وقال ها تاي كيونغ عضو لجنة الاستخبارات البرلمانية نقلا عن بارك: "كشرط استباقي لاستئناف المحادثات، تجادل كوريا الشمالية أن الولايات المتحدة ينبغي أن تسمح بصادرات المعادن وواردات النفط المكرر، والضروريات".

وترغب واشنطن في كبح جماح برنامج كوريا الشمالية النووي، إلا أن جهود إقامة اتصال دبلوماسي معها منذ تنصيب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أوائل العام الحالي، لم تلق استجابة.