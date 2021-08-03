بايدن يطالب حاكم ولاية نيويورك بالاستقالة لتورطه في أفعال "غير لائقة"

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، حاكم نيويورك أندرو كومو إلى الاستقالة، في أعقاب تحقيقات للمدعي العام للولاية خلصت إلى تورط السياسي الديمقراطي في تحرش جنسي بـ11 امرأة.

قال بايدن سابقا إنه إذا خلص التحقيق إلى أن كومو تصرف بشكل غير لائق، فإنه سيدعو إلى استقالته. واليوم قال الرئيس الأمريكي إنه متمسك بهذه التعليقات في دعوته للحاكم الديمقراطي للتنحي، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

كشفت المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، عن نتائج التحقيق في وقت سابق اليوم، وقالت إن كومو قد انخرط في "ملامسة وتقبيل ومعانقة غير مرغوب فيها" وأدلى بتعليقات غير ملائمة للعديد من النساء.

ووجد التحقيق أن

كومو تحرش أو قبل أو أدلى بتعليقات غير مستحبة مع 11 امرأة، وذكر المحققون أن الحاكم خلق مكان عمل "سام" في انتهاك للقانون.

في بيان مسجل بعد أن كشفت المدعية العامة عن نتائج التحقيق المستقل الذي استمر خمسة أشهر، نفى كومو أنه تصرف بشكل غير لائق وأوضح أنه لا يعتزم الاستقالة. لا يؤدي التحقيق المدني مباشرة إلى توجيه اتهامات جنائية ضد كومو.