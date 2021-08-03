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    سفينة ميرسر ستريت

    بريطانيا تقول لمجلس الأمن إن إيران مسؤولة "على الأرجح" عن الهجوم على الناقلة

    © REUTERS / JOHAN VICTOR
    العالم
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    الموضوع:
    حادثة سفينة "ميرسر ستريت" (21)
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    أبلغت بريطانيا ورومانيا وليبيريا مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بأن من "المرجح للغاية" أن تكون إيران قد استخدمت طائرة مسيرة أو أكثر لتنفيذ هجوم دام على ناقلة نفط الأسبوع الماضي قبالة سواحل عمان.

    وقالت الدول الثلاث في رسالة إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، "هذا الهجوم أضر بسلامة وأمن الشحن الدولي، وشكل خطرا عليه وكان انتهاكا واضحا للقانون الدولي.. ينبغي للمجتمع الدولي أن يندد بهذا العمل"، وفقا لرويترز.

    البيت الأبيض
    © REUTERS / Jim Bourg
    واشنطن: نتواصل مع أطراف دولية للرد الجماعي على إيران

    وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران. مشيرة إلى أنها تنسق مع المملكة المتحدة وإسرائيل ورومانيا، للرد الجماعي بشأن الهجوم على السفينة التجارية "ميرسر ستريت".

    وأفادت مجموعة عسكرية بريطانية، الخميس الماضي، بأن سفينة تعرضت إلى هجوم قبالة سواحل عمان في بحر العرب.

    وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن السفينة، التي تم استهدافها في بحر العرب، هي سفينة تجارية يملكها رجل أعمال إسرائيلي.

    كما أعلنت "زودياك ماريتايم"، الشركة المشغلة للسفينة، مصرع اثنين من طاقمها في الهجوم، وهما بريطاني وروماني.

    وتصاعدت حدة التوتر في منطقة الخليج، منذ إرسال الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية، العام قبل الماضي، على خلفية وقوع هجوم استهدف ناقلتي نفط في بحر عُمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز؛ وهي الحوادث التي اتهمت إيران بتدبيرها.

    كما دعت واشنطن إلى تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة الدولية في مياه الخليج ومضيق هرمز، وهو المقترح الذي رفضته طهران في عدة مناسبات.

    وأكدت إيران، أن تأمين الملاحة في الخليج مسؤوليتها، ومسؤولية دول المنطقة، وأن وجود قوات أجنبية في المنطقة سيزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

    الموضوع:
    حادثة سفينة "ميرسر ستريت" (21)

    انظر أيضا:

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