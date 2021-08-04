بيان: حادثة اختطاف سفينة في خليج عُمان انتهت مع مغادرة الخاطفين لها

أعلنت المنظمة البريطانية لتنسيق الشحن التجاري أن خاطفي السفينة في خليج عُمان غادروا السفينة، وهي حاليا في آمان.

وقالت المنظمة في بيان: "الاشخاص الذين صعدوا إلى السفينة غادروها، والسفينة آمنة حالياً وانتهت الحادثة".

وكان قد أفاد تقرير أعدته مجلة "لويدز ليست" البريطانية الخاصة ببيانات الملاحة البحرية بأن سفينة "أسفالت برينسيس" تم اختطافها في خليج عمان وتتجه إلى سواحل إيران.

وقال التقرير إنه "بعد أيام من الهجوم المميت على الناقلة التي تديرها شركة "زودياك"، اختطف مسلحون ناقلة "أسفالت برينسيس" في خليج عمان وتوجهوا بها إلى إيران".

وحسب بيانات "لويدز ليست"، السفينة لا تزال ترسل الإشارات عبر النظام الآلي لتحديد الهوية...

وفي وقت سابق، أعلنت بريطانيا أنها فتحت تحقيقا عاجلا بشأن حادث السفينة "أسفلت برينسيس" في خليج عمان.

وأعربت مصادر بريطانية عن اعتقادها بأن السفينة "أسفالت برينسيس" تعرضت للخطف في منطقة خليج عمان، طبقا لصحيفة ذا تايمز الثلاثاء.

وقالت المصادر، طبقا للصحيفة، إن "العمل جار على افتراض أن الجيش الإيراني أو وكلاء له على متن السفينة".

كما أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية في وقت سابق بأن "حادث خطف محتملا" وقع قبالة ساحل خليج عمان، دون أن تقدم تفاصيل عن السفينة أو السفن المعنية.