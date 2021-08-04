طائرة يفترض أنها تقل رياضية بيلاروسية متجهة إلى فيينا لن تحلق فوق بيلاروسيا

قالت شركة الخطوط الجوية النمساوية لوكالة "سبوتنيك" إن طائرة الخطوط الجوية النمساوية من طوكيو إلى فيينا، والتي يُفترض أنها تقل الرياضية البيلاروسية كريستينا تيمانوفسكايا، لن تحلق عبر المجال الجوي لبيلاروسيا.

قال ممثل شركة النقل الجوي: "تواصل جميع شركات الطيران التابعة لمجموعة لوفتهانزا تخطي التحليق فوق المجال الجوي لبيلاروسيا واستخدام طرق بديلة".

في الوقت نفسه، رفضت الخطوط الجوية النمساوية التعليق على تقارير وكالة "سبوتنيك" بأن اللاعبة البيلاروسية كريستينا تيمانوفسكايا تحلق برحلتها من طوكيو إلى فيينا، مستشهدة بقانون حماية البيانات الشخصية.

تم اتخاذ قرار تجنب المجال الجوي لبيلاروسيا من قبل عدد من شركات النقل الجوي بعد أن هبطت طائرة ريان إير متجهة من أثينا إلى فيلنيوس في 23 مايو على وجه السرعة في مطار مينسك بسبب رسالة حول وجود متفجرات. ولاحقا، أعلن نشطاء حقوق الإنسان في بيلاروسيا، أن "مؤسس قناة نيكستا على تطبيق تيلغرام، رومان بورتاسيفيتش، التي تصنفها بيلاروسيا على أنها متطرفة، تم اعتقاله من متن طائرة ريان آير أثناء توقفها في مطار مينسك".