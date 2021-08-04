الطوارئ: اصطدام قطاري ركاب جنوب غرب التشيك يسفر عن وقوع ضحايا

قال رئيس وزارة الصناعة والتجارة والنقل، كاريل هافليتشيك، للصحفيين إن قطاري ركاب اصطدما بالقرب من بلدة دومازيتش في جنوب غرب جمهورية التشيك، وأصيب نحو 50 شخصا.

وأضاف الوزير، قائلا "انطلاقا من المعلومات الأولية، قام سائق أحد القطارات باجتياز الإشارة الحمراء (السيمافو)، وبعد ذلك حدث تصادم مع قطار آخر. وأصيب حوالي 50 شخصا. ويعمل المسعفون ورجال الإطفاء في مكان الحادث. وأنا ذاهب إلى مكان الحادث".

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء للصحفيين، بيتر بونتار، نتيجة الاصطدام، قتل شخصان، وسبعة في حالة حرجة، وأصيب 31 شخصا بجروح.

ويعمل في الموقع رجال إطفاء ومسعفون ورجال شرطة. وهناك ثلاث مروحيات طبية. كما تعمل مروحية تابعة للشرطة في موقع التحطم.