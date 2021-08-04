طالبان تتبنى الهجوم الذي استهدف منزل وزير الدفاع الأفغاني وتهدد بمزيد من العمليات

تبنت حركة طالبان الأفغانية (المحظورة في روسيا)، الهجوم الذي استهدف منزل وزير الدفاع الأفغاني، بسم الله محمدي، وسط العاصمة كابول، وأدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين، ونجاة الوزير وعائلته.

وأعلن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في بيان، اليوم الأربعاء إن "الهجوم نفذه عدد من المجاهدين الشجعان من لواء استشهاد الإمارة الإسلامية مسلحين بأسلحة خفيفة وثقيلة إلى جانب استخدام سيارة مفخخة".

وأوضح أن "هذا الهجوم الاستشهادي هو بداية عمليات انتقامية ضد شخصيات رئيسية وقادة في إدارة كابول الذين يأمرون بشن هجمات على المدنيين في مختلف أنحاء البلاد، وقصف المرافق العامة".

وذكر وزارة الداخلية الأفغانية، أنه "قتل 8 أشخاص على الأقل بينهم امرأة، وأصيب 20 آخرين، في الانفجار الذي استهدف منزل وزير الدفاع".